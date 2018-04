Tipps Damit der Handwerkerbesuch keine böse Überraschung wird

Wenn man einen Handwerker im Internet sucht, werden einem so viele Suchergebnisse angezeigt, dass man schnell den Überblick verlieren kann.

Am besten ist es, regionale Betriebe aus eurer Nähe auszuwählen, denn dann spart ihr euch teure Anfahrtskosten, die plötzlich auf der Rechnung auftauchen können. Da kann man sich zum Beispiel an die örtliche Handwerksinnung wenden, die nennen einem ortsansässige Mitgliederbetriebe. Außerdem ist es auch immer gut sich in seinem Bekannten- oder Freundeskreis umzuhören, ob jemand einen Handwerker empfehlen kann. Solche Tipps können Gold wert sein.