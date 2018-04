Öffentliche Toiletten Keimschleuder Händetrockner

In Kino, Café oder Fitnessstudio findet man ihn: den häufig verbauten Händetrockner. Ohne Frage, er ist praktisch. Denn innerhalb von Sekunden pustet er nasse Hände trocken und verursacht dabei keinen Müll. Kein Wunder also, dass er so häufig auf öffentlichen Toiletten zu finden ist.