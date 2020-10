"Süßes oder Saures!" - Halloween trotz Corona

Am 31. Oktober ist nicht nur Reformationstag und damit Feiertag in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, sondern auch Halloween. Eigentlich ziehen an diesem Abend dann immer Kinder von Haus zu Haus und drohen "Süßes oder Saures!" in der Hoffnung, dass Erwachsene ihnen ein paar Süßigkeiten mitgeben.

Dieses Jahr ist aber alles anders: Hygieneexperten raten davon ab, mit den Kindern von Haus zu Haus zu gehen. Die Zahl der Kontakte müsse so gering wie möglich gehalten werden und nachvollziehbar bleiben. "Süßes oder Saures!" sollte dieses Jahr also besser ausfallen.

Halloween ohne Süßigkeiten ist wie Weihnachten ohne Lebkuchen. Eine Idee für Halloween in Corona-Zeiten wäre deshalb eine Süßigkeiten-Schatzsuche. Einfach ein paar Süßigkeiten verstecken (vorzugsweise im Garten, falls du einen hast) und die Kinder danach suchen lassen. Am besten in Kostümen im Dunkeln, mit Taschenlampe. So kommt doch noch ein wenig Halloween-Stimmung auf. Und dass Süßigkeiten suchen nie verkehrt ist, kann man jedes Frühjahr auch an Ostern sehen.