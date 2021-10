Halloween am Sonntag: Die besten Gruselgeschichten für euch

Ein fauler Pakt mit dem Teufel und dann kann sich ein Mann in einen Werwolf verwandeln: In Gotha sollen Werwölfe Kinder und eine junge Magd zerrissen haben. Selbst am hellichten Tag kamen die Bestien angeblich in die Dörfer. Auch in der Rhön soll eine Werwölfin ihr Unwesen getrieben haben. Bildrechte: IMAGO / YAY Images