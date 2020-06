Halbschatten-Mondfinsternis: So kannst du sie sehen!

Bildrechte: imago/ZUMA Press

Die Erde befindet sich zwischen der Sonne und dem Mond. So strahlt die Sonne die Erde an. Und die Erde wirft einen Schatten auf den Mond. Wenn der Mond dann durch den Kernschatten der Erde zieht, verfinstert er sich und es kommt zu einer Mondfinsternis. Bei einer Halbschatten-Finsternis zieht der Mond aber nur, wie der Name schon sagt, durch den Halbschatten der Erde. Der Schatten legt sich dann auch als Schleier über den Mond.