Wettkrähen in Luppa: "Man droht insgeheim mit dem Kochtopf"

14.06.2019 | 14:51 Uhr

Da kräht kein Hahn danach? Von wegen! In Luppa bei Oschatz wird am Wochenende wieder ordentlich gekräht. 50 Hähne treten im Wettbewerb des Rassegeflügelzuchtvereins gegeneinander an - und da geht es heiß her!