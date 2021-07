Nach Hackerangriff: Anhalt-Bitterfeld will Lösegeld nicht bezahlen

Die Verwaltung ist seit dem Angriff praktisch arbeitsunfähig. Auf dem elektronischen Weg funktioniert nichts mehr, Anfragen können ausschließlich per Fax oder Telefon beantwortet werden. Viele Leistungen können ohne die geklauten Daten außerdem gar nicht erst bearbeitet werden. Nach dem Angriff wurden alle Server heruntergefahren – und der erste Cyber-Katastrophenfall in ganz Deutschland ausgerufen.

Landrat Grabner sagte MDR SACHSEN-ANHALT, dass jetzt vor allem finanzschwache Familien an ihr Geld kommen müssten. Mithilfe von Banken und Sparkassen sollen Unterhalts- und Wohngeldzahlungen trotzdem in die Wege geleitet werden. Die Auszahlung von Kinder- und Arbeitslosengeld durch die Familienkasse Sachsen-Anhalt-Thüringen sei durch den Cyberangriff übrigens nicht eingeschränkt, so die Agentur für Arbeit Dessau-Roßlau-Wittenberg.

Anfang des Jahres war die Uniklinik in Düsseldorf Opfer eines ähnlichen Angriffs geworden. 2020 hatte es allein in Sachsen-Anhalt rund 290 Anzeigen wegen Cyber-Kriminalität gegeben, so Michael Klocke vom LKA Sachsen-Anhalt. In den USA hatten Hacker sogar kurzzeitig die Kontrolle über eine Ölpipeline und eine städtische Wasserversorgung übernommen.