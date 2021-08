510 Millionen Euro erbeutet: Hacker gibt Geld zurück

Ether und Polygon: In diesen und anderen Kryptowährungen lag das Geld vor, das ein Hacker erbeutet hat. Der Unbekannte hat sich Zugang zu einem Wert von 510 Millionen Euro verschafft und die entsprechenden Einheiten gestohlen. All das wurde von der Plattform "Poly Network" verwaltet. Bei diesem Anbieter können Nutzende ihre Kryptowährungen in verschiedene andere Kryptowährungen umtauschen.