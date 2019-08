Wusstest du das schon über Haare?

Im Durchschnitt haben blonde Menschen 150.000 Haare auf dem Kopf - und somit mehr als Brünette. Braunhaarige haben nur ungefähr 110.000 Haare und Schwarzhaarige 100.000 Haare. Am wenigsten haben rothaarige Menschen: nur etwa 90.000 Haare. Aber dafür haben Rothaarige die dicksten Haare.

Pigmente an der Haarwurzel produzieren die Farbe der Haare. Doch von diesen Pigmentzellen haben wir nicht unendlich viele. Je älter wir werden, umso mehr davon sterben ab, denn die Zellen werden bei jedem Stoffwechselvorgang geschädigt. Dann sammelt sich in der Haut zu viel Wasserstoffperoxid. Kommt dann noch Stress-Belastung im Alltag dazu, werden die Zellen noch weiter geschädigt - und die Haare grau.

Zwar wirken die Haare nach dem Schneiden oft dichter , aber das liegt vor allem daran, dass die dünnen Haarspitzen entfernt wurden. Die Haare enden dann wieder an einer gesünderen und dickeren Stelle.

Bildrechte: IMAGO images / Westend61

Zu oft sollten Haare nicht gewaschen werden. In der Regel reicht es zwei- bis dreimal in der Woche. So werden die natürliche Schutzschicht und die pflegende Fettschicht der Haare nicht geschädigt.