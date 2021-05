H.P. Baxxter: „Ich möchte mit mir auch nicht zusammen sein!“

Auf die Frage ob Baxxter von Kult-Sprüchen wie „Hyper Hyper“ oder „How Much Is The Fish?“ mittlerweile genervt sei, sagte er: „Grundsätzlich würde ich sagen „Hurra!“. Das sind die Evergreens. Davon lebt eine Band. Das sind die Klassiker und das geht auch über die Fans hinaus. Das kennen auch Leute, die nicht Scooter-Fans sind.“ Es gäbe aber auch eine Schattenseite: „Wenn du dann beim 800. Interview immer die letzte Frage ,How much is the fish?‘ bekommst, auch sehr gerne im Ausland, dann ist das tragikomisch.“

Die legendäre Songzeile sei übrigens aus der Not heraus entstanden. „Das hätte ich nie gedacht. Gerade bei „How Much Is The Fish?“, was ja eigentlich im Wahn nachts entstanden ist, als mir kein Titel einfiel. Ich dachte irgendwann: ,Scheißegal! Ich nenn das jetzt ,How Much Is The Fish?‘. Macht zwar keinen Sinn, aber klingt irre und wirft Fragen auf. Das wird bestimmt irgendeine Reaktion hervorrufen.‘ Dass das dann über Jahrzehnte so weitergeht, hätte ich wirklich niemals für möglich gehalten.“