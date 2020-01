Fit ins neue Jahr - so geht´s kinderleicht!

Aber wie das mit guten Vorsätzen so ist – in den ersten Wochen des neuen Jahres lässt man es oft wieder bleiben. Ein paar hilfreiche Tipps zum Durchhalten hat Sportwissenschaftler und Lauf-Papst Prof. Dr. Ingo Froböse unseren Moderatoren Sarah und Lars in der MDR JUMP-Morningshow gegeben.

MDR JUMP Morningshow | Sarah von Neuburg und Lars-Christian Karde Bildrechte: MDR/Hagen Wolf

Um 2020 fit zu werden sollte man mindestens zweimal pro Woche Ausdauertraining machen, also zum Beispiel laufen oder Rad fahren. Anschließend empfiehlt sich ein 15-minütiges Muskeltraining. Dazu kann man ins Fitnessstudio gehen. Das hat auch soziale Aspekte und hebt die Motivation, so Ingo Froböse. Oftmals scheitert das Sportvorhaben daran, dass man seine Gewohnheiten nicht umstellen kann. Wenn man also nach der Arbeit nach Hause kommt, sollte man sich sofort in die vorher bereitgelegten Sportklamotten werfen und loslegen. Wer erst mal eine gemütliche Pause auf der Couch einlegt, kommt nicht mehr hoch, ist Froböse überzeugt.