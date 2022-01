Schlechte Laune: Mit diesen Tipps fällt das Aufstehen leichter

Montag ist nicht gerade der beliebteste Tag der Woche. Schon am Sonntagabend denke wir mit Grauen an den ersten bevorstehenden Arbeitstag nach dem Wochenende. Gerade im Winter, wo es früh dunkel, oder aufgrund des Wetters gar nicht erst richtig hell wird, fällt der Start in den Tag häufig besonders schwer. Folge: die Laune ist ganz schnell im Keller. Psychologe Martin Biesold gibt im MDR JUMP Interview Tipps, wie wir unsere Stimmung heben und gut gelaunt in den Tag starten können: