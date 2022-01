Durchsuchung: Sind die Juwelen aus dem Grünen Gewölbe in Essen?

Zwei Jahre ist es bereits her, dass aus dem Grünen Gewölbe in Dresden etliche Kunstobjekte und Schmuckstücke entwendet wurden. Seit dem 25. November 2019 fehlen Juwelen im Wert von etwa 113 Millionen Euro. Dieser Raub bewegt Sachsen noch heute.

In der Nacht sind die Täter in das Grüne Gewölbe in Dresden eingedrungen. Mit einer Axt haben sie ein Glasfenster zertrümmert. Aus dieser Vitrine konnten sie kostbare Schmuckstücke mit Diamanten und Brillanten stehlen. Erst Minuten später wurden die Sicherheitskräfte auf die Täter aufmerksam und verständigten die Polizei. Als die Polizei eintraf, waren die Täter schon über alle Bergen. Die Diebe flüchteten mit einem Auto, das sogar von einer Überwachungskamera gefilmt wurde. Kurz nach der Flucht fanden Polizisten dieses Auto. Allerdings abgebrannt in einer naheliegenden Tiefgarage.