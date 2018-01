Grillen, Mehlwürmer oder auch Heuschrecken haben wir derzeit für gewöhnlich eher nicht auf dem Teller. Das könnte sich in Zukunft aber ändern. Grund ist eine neue EU-Verordnung, die Insekten als Lebensmittel ansieht. Hersteller können nun eine Zulassung für ihre Produkte bei der EU beantragen und sie dann auch in Deutschland verkaufen. Was sich alles aus Insekten herstellen lässt, daran wird auch in Magdeburg geforscht. In Halle hat ein Restaurant mit Insektensnacks bereits gute Erfahrungen gemacht.