Sensation in Sachsen-Anhalt: Nachwuchs mit 85 Jahren

Rübeland im Harz ist ein besonderer Ort. Er ist bekannt für seine Höhlen. Diese sind bei Touristen sehr beliebt, denn einige können besichtigt werden. Eine besondere Attraktion ist die Herrmannshöhle. Hier wurden erstmals vor gut 70 Jahren seltene Grottenolme aus Istrien ausgesetzt. Sie leben seitdem in einem der unterirdischen Seen. Viel ist über die rätselhaften Tiere nicht bekannt. Sie werden etwa 30 Zentimeter lang und offenbar älter als 100 Jahre. Grottenolm-Nachwuchs wurde im Harz bisher noch nie entdeckt. Aber er könnte bald möglich werden!

Die Betreiber der Höhle haben jetzt zusammen mit Forschenden des Leibnitz-Instituts für Zoo- und Wildtierforschung die Grottenolme untersucht. Dabei wurden drei Weibchen der Höhle begutachtet. Auf dem Ultraschallbild wurde dann klar: Ein Weibchen trägt vier befruchtete Eier in sich! „Wir konnten unseren Augen kaum trauen“, sagt Thomas Schult, der Chef der Rübeländer Tropfsteinhöhlen, in einer Pressemitteilung. Und dabei haben die Tiere, die aufgrund ihres Aussehens auch als „Menschenfischlein“ bezeichnet werden, bereits ein im Vergleich zum Menschen sehr hohes Alter erreicht. Von den sieben Grottenolmen, die in der Höhle leben, sind alle mindestens 85 Jahre alt.