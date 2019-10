Apotheker sollen Grippeimpfung durchführen dürfen

Die Apotheken zeigen sich insgesamt offen für den Vorstoß: "Wir Apotheker sind bereit und nehmen diese Herausforderung an", sagt beispielsweise Fritz Becker, der Vorsitzende des deutschen Apothekerverbandes . Er stellt bei der Gelegenheit auch gleich klar, dass die Apotheken den Ärzten keineswegs Konkurrenz machen wollen: "Das Ziel kann nur sein, ein zu der Grippeschutzimpfung in den Arztpraxen ergänzendes Angebot zu schaffen."

In Frankreich startete vor ein paar Jahren schon ein ähnlicher Modellversuch, wie ihn die Bundesregierung in Deutschland anstrebt. Er sei ein voller Erfolg gewesen. Die Impfrate sei in der Zielgruppe um 10 Prozent gestiegen. Man habe erreicht, was man erreichen wollte, resümierte die Präsidentin der französischen Apothekerkammer. Seit 1. Oktober dürfen dort nun alle ausgebildeten Apotheker gegen Grippe impfen.