"Gummistiefel und Hochdruckreiniger": Mitteldeutschland hilft nach Hochwasser

Die Bilder wecken Erinnerungen. 2002 und 2013 - in diesen Jahren waren viele Regionen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen von einem schweren Hochwasser betroffen. In vielen Orten haben die Wassermassen Schäden angerichtet. Eine Situation, an die sich viele Menschen derzeit wieder erinnern. Die Bilder der Schäden aus NRW und Rheinland-Pfalz erschüttern auch die Menschen im Osten. Matthias Berger ist Oberbürgermeister der Stadt Grimma in Sachsen, die auch damals vom Hochwasser getroffen worden ist. Als er von der Situation im Westen Deutschlands erfahren hat, sei er sehr betroffen gewesen, sagte er im Gespräch mit MDR JUMP. Schnell wurde in der Stadtverwaltung eine Entscheidung getroffen: