Diskussion: Sollten wir den Grill mit Bier ablöschen?

Das mit Bier ablöschen kommt einfach daher, dass viele Leute früher und auch heute noch mit einem Bier in der Hand einfach am Grill stehen. Wenn der Grill anfängt zu brennen, weil das Fett in die Glut getropft ist, haben die einfach abgelöscht.

Volker Elm, Präsident „German Barbecue Association“