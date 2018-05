Grillsaison Vorsicht vor Aluminium-Grillschalen

Aluminium-Grillschalen sind beliebt und praktisch: Es klebt nichts auf dem Rost fest und sie verhindern, dass Fleischsaft in die Glut tropft. Doch sie haben auch einen entscheidenden Nachteil: Sie geben Aluminium an das Grillgut ab. In einem Forschungsprojekt des Bundesamts für Risikobewertung kam heraus, dass vor allem bei salz- und säurehaltige Speisen, also wenn das Fleisch zum Beispiel vorher mariniert wurde, Aluminiumionen auf das Grillgut übergehen. Bei puren Fleisch besteht die Gefahr nicht, erklärt Jürgen Thier-Kundke, Sprecher des Bundesamts für Risikobewertung: