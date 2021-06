Wie Stress uns graue Haare macht – und wie wir uns schützen können

Schon wieder so eine Geschlechter-Ungerechtigkeit! Diesmal geht es aber nicht um Unterschiede bei der Hausarbeit oder beim Gehalt, wobei bei uns in der Region im Deutschlandvergleich ja ohnehin gering ausfallen. Nein, die Rede ist von grauen Haaren, die ja doch vielleicht schon den Einen oder die Andere unter uns plagen (auch wenn das natürlich niemand gern zugibt).

Auch hier gibt es gewaltige Unterschiede zwischen Männern und Frauen, und zwar bei der Frage, ob graue Haare attraktiv sind oder nicht. Laut einer repräsentativen Umfrage finden 39 Prozent aller Deutschen sie interessant, allerdings gilt diese Zahl dummerweise nur für ergraute Herren. Bei Damen liegt der Wert leider noch nicht einmal halb so hoch, konkret bei nur 17 Prozent. Also wird getönt und gefärbt was das Zeug hält.

Forscher haben nun aber interessante Erkenntnisse vorgestellt, wonach grau gewordene Haare zumindest eine gewisse Zeit lang wieder ihre alte Farbe annehmen können. Im Fachmagazin „eLife“ berichtet ein Team um den Psychologen Martin Picard, der unter anderem an der Columbia University in New York arbeitet, über rund ein Dutzend Menschen von unterschiedlichem Alter und verschiedener Herkunft. Bei diesen Leuten konnten die Forscher exemplarisch ein extrem faszinierendes Phänomen nachweisen: eine Umkehrung der normalen Ergrauung.

Los geht es an der Haarwurzel

Der Prozess beginnt eigentlich an der Haarwurzel: Dort wird der Farbstoff für die Haare in speziellen Zellen gebildet, den sogenannten Haarfollikeln. Und je älter wir werden, desto weniger wird davon produziert.

Der Psychologe Picard hatte vor vier Jahren eigentlich nur ein Gedankenexperiment unternehmen wollen. Es ging ihm um die Frage, wie unsere Körperzellen schrittweise altern. Dabei befasste er sich besonders mit der Frage, dass manche Zellen aus irgendwelchen Gründen viel schneller altern als andere. Mit seiner Partnerin sprach Picard darüber, dass sich dieses Phänomen besonders gut auf unseren Köpfen nachweisen lasse: Wenn man hier ein Haar fände, das nur teilweise grau ist, könnte das Hinweise darauf liefern, wann es zu altern begann.

Denn aus dem Wuchstempo der Haare - etwa ein Zentimeter pro Monat - lässt sich der Zeitpunkt gut berechnen, an dem das Ergrauen begonnen hat.

Partnerin riss sich Haare aus

„Ich habe mir das lediglich als fiktive Idee vorgestellt«, so Picard später. Doch seine Partnerin erklärte, sie habe genau solche zweifarbigen Haare auf ihrem Kopf. „Sie ging ins Bad und zupfte sich ein paar davon aus – und so startete dieses Projekt.“

Die Forscherinnen und Forscher suchten per Anzeigen Menschen, denen es auch so ging – und wurden fündig: Bei einem Teil der Probanden konnten das Team dann zeigen, dass das Ergrauen klar mit psychischem Stress zusammenhängt.

Dass solch anstrengende Phasen zumindest ein Faktor im Alterungsprozess der Haare sind, darauf hatten auch bereits frühere Studien hingewiesen. So hatten Harvard-Forscher bereits im vergangenen Jahr im Tierversuch zeigen können: Mäuse bekamen unter Stress ein graues Fell, entspannte Artgenossen behielten ihre Farbe.

Nun muss man immer vorsichtig sein, wenn man vermeintliche Erkenntnisse aus Tierversuchen auf Menschen übertragen will. Die Forscher versuchten das trotzdem: „Wenn man sich weniger Stress aussetzt, dann kann man den Prozess etwas aufhalten. Aber im Prinzip, wenn man die ersten grauen Haare bemerkt, dann wird das wahrscheinlich voranschreiten“, sagte damals die Dermatologin Catharina Shab.

Entspannung hilft

Mit der neuen Studie sind die Hinweise noch mal stärker geworden, dass die Frage, wie früh wir grau werden tatsächlich auch etwas mit unserem seelischen Wohlbefinden zu tun haben kann. Und umgekehrt gilt wohl auch: Wenn wir uns entspannen, etwa in einem langen Urlaub, können auch einige unserer Haare wieder ihre ursprüngliche Farbe annehmen.