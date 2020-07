Recht auf Vergessenwerden: Google muss wahre Berichte über Personen nicht löschen

Seit Mai 2018 gilt die DSGVO, die neue Datenschutzgrundverordnung, in Deutschland. In ihr gibt es auch einen Artikel zum Recht auf Vergessenwerden . Falls bestimmte Gründe zutreffen, heißt es dort:

Beide Klagen wurden jeweils in der ersten Instanz von dem Gericht in Frankfurt und dem Gericht in Köln abgelehnt. Zur Begründung hieß es in beiden Fällen: Die Suchmaschine könne nicht wissen, was über eine Person nicht stimme und wann das Persönlichkeitsrecht verletzt werde.