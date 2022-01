Germany's Next Topmodel: Kandidatin aus Salzwedel war DDR-Star

Mit 66 Jahren noch bei Germany's Next Topmodel (GNTM) teilnehmen? Damit hat Lieselotte aus Salzwedel viele Menschen überrascht. Sie ist in der engeren Auswahl von Germany's Next Topmodel und kämpft gemeinsam mit rund 30 weiteren Kandidatinnen um den Titel. Doch hinter der Rentnerin steckt nicht nur Modeltalent, sie kann außerdem auf eine ziemlich bewegte Musikkarriere zurückblicken.