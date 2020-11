Der perfekte Glühwein für zu Hause

1 Liter Rotwein (z.B. Spätburgunder)

2 mittelgroße Bio-Orangen

1 Bio-Zitrone (Schale)

2 Zimtstangen

7 Gewürznelken

3 Sternanis

1 Vanilleschoten

3 El Rohrzucker

Optional: Je nach Geschmack einige Kapseln Kardamom





Zubereitung:

Zuerst die erste Orangen in Scheiben schneiden, den Saft der zweiten Orange auspressen. Von der Zitrone nur die Schale verwenden, zum Dekorieren Zitronenstreifen aufheben. Je nach Geschmack kann auch etwas Saft der Zitrone zum Glühwein hinzugeben werden. Die Vanilleschote in der Mitte teilen und das Mark der Vanilleschote mit dem Messer vorsichtig entfernen - sowohl Mark als auch Schote werden mit in den Topf gegeben. Alle Zutaten in einen Kochtopf geben, bei schwacher Hitze eine Stunde zugedeckt ziehen lassen. Von den in Scheiben geschnittenen Orangen anschließend je 1-2 Stück in die Gläser geben und fertigen Glühwein aufgießen.