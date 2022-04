Glück können wir doch alle gut gebrauchen. Das gibt es nun am Lößnitzgymnasium in Radebeul als Unterrichtsfach. Ellen Sittner ist Sozialpädagogin, systematische Therapeutin und Beraterin für Persönlichkeitsentwicklung. Seit Anfang November gibt sie an der Schule in Sachsen einmal wöchentlich das Unterrichtsfach "Glück". Im MDR JUMP Interview erzählt sie, was genau Glücksunterricht ist und wie das funktioniert:

Schüler lernen Glück. Warum brauchen die das?

Schüler lernen in erster Hinsicht, was es denn braucht, um langfristig glücklich sein zu können. Und dazu gehört, dass wir gute Beziehungen haben - gute Beziehungen zu anderen Menschen, aber auch eine gute Beziehung zu uns selbst.

Was genau ist Glücksunterricht?

Glücksunterricht ist wahrscheinlich nicht das, was alle Menschen denken. Dass Kinder den ganzen Tag lachend und strahlend durchs Schulhaus rennen, sondern es geht vielmehr darum, den Kindern einen Erfahrungsraum zu bieten, wo sie mit sich selbst und mit anderen in Beziehungen gehen können. Und wo es ein Stück weit vor allem darum geht, in seiner eigenen Persönlichkeit zu wachsen und zu reifen, weil das ein ganz wichtiger Punkt ist für die seelische Gesundheit.

Was machen Sie da im Glücksunterricht?

Die Schüler erhalten im Unterricht einen Erfahrungsraum. Sie bekommen da die Gelegenheit, sowohl mit sich selbst in Beziehung zu kommen, als auch mit mir, die Person, die vor ihnen steht und auch mit ihren Mitschülern und Mitschülerinnen. Es geht also immer darum, miteinander in Beziehung zu kommen und in Beziehung zu sein und sich kennenzulernen. Auch gewisse Sachen zu erfahren, die man sonst im Lehrplan nicht erfährt.

Wie sieht das aus? Wie bringen Sie den Schülern das Glück bei?

Wir machen verschiedene Lernexperimente, also die Kinder haben verschiedene Module zur Verfügung, wo sie sich verschiedenen Themen widmen können. Also im ersten Modul geht es zum Beispiel erst einmal darum, sich mit eigenen Stärken auseinanderzusetzen. Was kann ich gut? Wer bin ich ein? Und was sind die Dinge, die mich in meinem Alltag glücklich sein lassen?

Jetzt haben wir zwei schwere Jahre hinter uns: Corona. Jetzt auch noch gerade einen Krieg. Die Schüler, die Sie jetzt gerade im Unterricht haben, was sagen die Ihnen eigentlich? Sind die glücklich? Geht es den gut?

Grundsätzlich geht es den Schülern dann gut, wenn um sie herum Stabilität herrscht. Und wenn sie das Gefühl haben, dass es den Eltern auch gut geht und das Schule weiterhin stattfindet. Das heißt alles, was im Schulkontext jetzt wieder stattfindet, ist auf jeden Fall ganz förderlich für die Kinder. Und dass sie da die Möglichkeit haben, auch miteinander in Kontakt zu sein und miteinander da wieder Normalität zu erleben. Das trägt auf jeden Fall dazu bei, dass es gut geht.

Wie kommen die Schüler gerade aktuell zu Ihnen? Haben Sie das Gefühl, die Kinder brauchen dieser Unterricht, weil sie unglücklich sind oder sind die eigentlich schon ganz gut drauf?

Also die Schüler, wo ich jetzt im Moment bin, in der fünften Klasse, das ist ganz unterschiedlich, würde ich sagen, sowohl als auch. Letzte Woche hatten wir eine schöne Stunde, da haben wir eine Stunde über Liebe gesprochen, weil da ist gerade ganz viel Liebeskummer in der Klasse. Das hat auf jeden Fall das beigetragen, dass aus einem unglücklichen Stundenanfang ein glückliches Ende wurde.

Noten gibt es jetzt nicht am Ende auf den Glücksunterricht oder?

Keinesfalls. Es geht nicht um Leistung und nicht um Noten, sondern es geht darum, miteinander eine glückliche Zeit zu haben.

Aber wie finden Sie denn dann raus, dass die Kinder das auch verstanden haben? Also dass der Unterricht funktioniert, dass die Glück gelernt haben?

Es geht weniger um funktionieren, es geht mehr um Sein, dass wir miteinander Erfahrungen machen. Es gibt am Ende eine Evaluationsrunde, wo die Kinder mitteilen können, was sie für sich mitgenommen haben und in dem letzten Jahrgang, den wir abgeschlossen haben, hat ein Junge was Schönes gesagt, nämlich: Für mich war die schönste Erfahrung zu wissen, dass nicht nur ich Schwächen habe, sondern auch meine Mitschüler Sachen manchmal falsch machen.

Und das ist dann also Glück, so eine Erkenntnis?