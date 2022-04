Giftige Tiere, die uns in der heimischen Natur begegnen können

Zur Verteidigung setzen Bienen, Wespen und Hornissen ein relativ starkes Gift ein. Vorteil für uns: Die Tiere sind klein, entsprechend wenig Gift bekommen wir ab. Das wirkt meist schmerzhaft und hinterlässt gerötete Hautstellen. Vorsicht: Stechen uns viele Tiere, kann der Körper heftig allergisch reagieren, bis hin zum Kreislaufkollaps. Die Tiere also besser in Ruhe lassen, Nester meiden und auf kleine Kinder am sommerlichen Kaffeetisch besonders aufpassen.