Auch frischer Brokkoli deckt schon den Tagesbedarf eines Erwachsenen an Vitamin C ab. Aber auch mit Vitamin B, Eisen und anderen Mineralstoffen wie Zink versorgt das grüne "'Bäumchen" uns.

Generell gilt: Grünes Gemüse ist insgesamt sehr Vitaminreich. Wer regelmäßig Grünkohl, Rosenkohl oder Feldsalat isst, macht also nichts falsch. Bildrechte: Colourbox.de