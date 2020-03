Tag der gesunden Ernährung: Rausfinden, was uns wirklich gut tut

Wer in der Fastenzeit auf Zucker, Junk Food oder Fleisch verzichten will oder sich gleich fürs ganze Jahr "Gesünder Essen" vorgenommen hat, findet dazu Unmengen an Tipps: Es gibt zahllose Ernährungsratgeber-Bücher, das Internet ist "voll" mit Rezeptvorschlägen, Kochideen und Diätplänen. Darunter finden Nutzer auch zahlreiche Hinweise aus seriösen Quellen wie der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE), den Krankenkassen oder den Verbraucherzentralen.