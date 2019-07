Schmeckts? MDR JUMP-Moderatoren testen fleischlosen und Insekten-Burger

Sechs Beine, Fühler und Facettenaugen - den Ekel vor Insekten kennen viele. Besonders wenn sie in die Tiere reinbeißen sollen. Zugleich lockt das gute Gewissen: Fachleute werben mit Nachdruck, dass wir alle mehr Krabbeltiere und Maden essen sollen, um Klima und Umwelt zu retten. In den derzeit verkauften Insektenburgern werden vor allem Mehlwürmer verarbeitet, erklärt Tanja Dräger vom World Wide Found for Nature (WWF) im MDR JUMP-Interview: