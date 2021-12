Alternative Geschenktipps für notorische "Nichts-Wünscher"

Wer kennt sie nicht - die Menschen, die einfach nichts geschenkt haben wollen. Auf die Frage "Was wünschst du dir" folgen Antworten wie "Wir schenken uns doch nichts" oder "Ich habe schon alles, was ich brauche". Doch spätestens bei der Bescherung ist es gut, vielleicht doch etwas vorbereitet zu haben. Wir haben für euch Geschenkideen der besonderen Art für die vermeintlich wunschlos Glücklichen zusammengestellt!

Bildrechte: IMAGO / Shotshop

Ob eingemachte Marmelade, eingekochtes Chutney oder fermentiertes Gemüse - mit diesem Gruß aus der Küche kannst du Köstlichkeiten der Saison haltbarmachen und auch noch gleich verschenken. Mit einer kleinen Schleife kann so ein Einmachglas sogar richtig was her machen.