Das Jahr neigt sich immer weiter dem Ende entgegen. In den Supermärkten sind Spekulatius und Dominosteine schon längst angekommen. Doch an Weihnachtsgeschenken für die Liebsten denken viele noch nicht. Dabei kann es in diesem Jahr besonders wichtig sein, die Präsente so früh wie möglich zu besorgen. Die Gründe dafür sind vielfältig.