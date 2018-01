Gerüchteküche im Weißen Haus Ist Präsident Trump fremdgegangen?

Was erst nur in den Klatschblättern Thema war, ist mittlerweile auch in den Mainstream-Medien zu lesen: Es soll kriseln zwischen Melania und Donald Trump. Laut MDR-JUMP-Korrespondent Martin Ganslmeier in Washington gibt es tatsächlich mehrere Anzeichen, die für die Geschichten sprechen:

Es war fest geplant, dass Melania mit nach Davos zum Weltwirtschaftsforum fliegt. Das ist sehr kurzfristig abgesagt worden – mit der offiziellen Begründung, der Kalender sei zu voll. Sie ist an dem Tag, an dem Donald Trump in Davos war, nach Florida gereist. Sie hat hier ein Holocaust-Museum besucht, um auch deutlich zu machen, sie hat eigene offizielle Termine.

Sprecherin dementiert Krise

Außerdem gab es Berichte, nach denen Melania einige Nächte nicht im Weißen Haus, sondern in einem Hotel geschlafen hat. Beobachter merken außerdem an: Wenn die beiden gemeinsam auftreten, dann schauen sie sich nicht mehr an. Donald Trump wende sich eher ab.

Melania ist seit 13 Jahren mit Donald Trump verheiratet. Sie haben einen gemeinsamen Sohn. Bildrechte: IMAGO Das sind keine guten Anzeichen. Aber man weiß nichts Genaues und offiziell hat die Sprecherin der First Lady diese Dinge zurückgewiesen. Ein weiteres Indiz, dass etwas nicht in Ordnung ist, war aber auch der Hochzeitstag des Paares: Normalerweise ist der Hochzeitstag eines US-Präsidenten kein ganz normaler Tag. Barack Obama hat seine Frau Michelle immer ausgeführt zu einem Essen beim Edel-Italiener. Auch George W. Bush hat das so gemacht. Das erwartet man fast vom Präsidenten.

Donald und Melanie Trump hatten sich allerdings nicht zu ihrem Hochzeitstag geäußert. Auch die Tweets der beiden lassen nicht darauf schließen, dass sie ihren Hochzeitstag irgendwie gefeiert hätten.

Trumps angebliche Affäre(n)

Als Grund für die angebliche Ehekrise werden in den Berichten zahlreiche Affären des Präsidenten genannt. Trump soll schon während vergangener Beziehungen Affären mit anderen Frauen gehabt haben – in den USA ist das bekannt, so US-Korrespondent Ganslmeier:

Es gab jetzt die Meldungen, dass er 2006 eine Affäre mit einer Porno-Darstellerin gehabt haben soll. Das ist ein Bericht des Wallstreet Journal - das ist ein sehr seriöses Wirtschaftsmagazin. Das kann man also nicht als Klatschblatt-Artikel abtun.

Schweigegeld für einen Porno-Star?

Hope Hicks ist Trumps PR-Beraterin. Der US-Präsident hatte in Interviews zugegeben, die junge Frau auch wegen ihres guten Aussehens eingestellt zu haben. Bildrechte: imago/UPI Photo Dem Bericht zufolge soll Trumps Anwalt der angeblichen Affäre ein Schweigegeld in Höhe von 130.000 Dollar gezahlt haben. Das wird allerdings ebenfalls von offizieller Seite dementiert. Doch auch aktuell werden dem Präsidenten Techtelmechtel unterstellt: Unter anderem mit seiner 29-jährigen PR-Beraterin Hope Hicks und UN-Botschafterin Nikki Haley. MDR-JUMP-Korrespondent Martin Ganslmeier hält gerade das letzte Gerücht für sehr weit hergeholt:

Es ist häufig so, wenn Frauen erfolgreich sind in der Politik oder der Wirtschaft, dann auch noch gut aussehen, dass man sagt, sie habe wegen einer Affäre diese Position erreicht. Ich bin eher skeptisch, ob da etwas dran ist. Bei Hope Hicks weiß man es aber nicht.