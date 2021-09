Phil Collins mit Genesis zurück auf der Bühne

Über 150 Millionen verkaufte Alben, zahlreiche Auszeichnungen und Fans auf der ganzen Welt machen die britische Band „Genesis“ zu einer der erfolgreichsten aller Zeiten. Vor 14 Jahren gaben die Musiker ihr letztes Konzert – bis jetzt. Zum Start ihrer „Turn It On Again“-Tour traten sie in Birmingham auf. Mit dabei ist auch Gründungsmitglied Phil Collins, dessen gesundheitlicher Zustand sich in den letzten Jahren verschlechtert hat. Das hat auch Auswirkungen auf die Auftritte der Band.