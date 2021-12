Vorweihnachtliche Sternschnuppen laden zum Träumen ein

Die Tage sind gerade ziemlich kurz, das schlägt vielen von uns ein bisschen aufs Gemüt. Das heißt im Umkehrschluss aber auch: Die Nächte sind sehr lang. Und das bietet für Astrofans gerade interessante Möglichkeiten, zumindest wenn der Himmel klar ist. (Das Wetter bei euch zu Hause könnt ihr hier checken.)

Konkret geht es um den Meteorstrom der Geminiden. Er tritt jedes Jahr um diese Zeit auf. Und wer das Spektakel schon einmal draußen im Freien erlebt hat, weiß, wie faszinierend die leuchtenden Sternschnuppen am Firmament sind. Theoretisch können bis zu 150 von ihnen pro Stunde sichtbar sein, mehr als bei jedem anderen Meteorstrom des Jahres. Praktisch wird die Zahl sicher deutlich niedriger liegen, weil man ja nicht den ganzen Himmel gleichzeitig im Blick haben kann.

Klar, beim Auftreten der Perseiden in lauen Sommernächten sind die Beobachtungsbedingungen komfortabler – aber können wir nicht gerade jetzt ein bisschen Sternschnuppenmagie gebrauchen? Und dann ist es auch so: Die Geminiden sind mit ihren rund 120.000 Kilometern pro Stunde interessanterweise deutlich langsamer am Himmel unterwegs als die Perseiden (212.000 Kilometer pro Stunde). Will sagen: Wer jetzt eine Sternschnuppe sieht, hat einen Augenblick länger etwas davon.

Morgenstund hat Sternschnuppen im Mund

Der Höhepunkt der Geminiden tritt in der Nacht vom 13. auf dem 14. Dezember auf, also von Montag auf Dienstag. Doch auch am Wochenende sollten die Bedingungen schon ganz gut sein, wenn das Wetter passt. Ein bisschen unpraktisch: Der zunehmende Mond geht erst weit nach Mitternacht unter. Das heißt, dass vor allem die Morgenstunden am 14. Dezember interessant für die Beobachtung sein dürften – aber vorher kann man es auch probieren. Jedenfalls wäre es gut, wenn man sich in einem Gebiet mit möglichst wenig Lichtverschmutzung befindet, also definitiv außerhalb der Großstädte unserer Region.

Die Sternschnuppen scheinen aus dem Sternbild Zwillinge zu kommen, das bereits in den Abendstunden am Osthimmel aufgeht und sich dann im Laufe der Nacht über Süd nach Nordwest bewegt. Der lateinische Name des Sternbildes lautet Gemini, daher der Name des Meteorstroms.

Wer Schwierigkeiten hat, die Zwillinge zu finden: Sie stehen links oberhalb des bekannten Wintersternbildes Orion. Und wenn man die beiden Hauptsterne Kastor und Pollux nun gefunden hat, sollte man sich am oberen der beiden orientieren. Von dort scheinen die Sternschnuppen zu kommen. „Das ist aber nur ein perspektivischer Effekt wie bei einer Autofahrt durch einen Schneeschauer“, beschreibt Sven Melchert von der Vereinigung der Sternenfreunde.

Schrott im All

Der Grund für das himmlische Spektakel ist ein bisschen unromantisch: Die Erde fliegt aktuell nämlich durch einen etwas verdreckten Teil des Kosmos. Das hat mit dem Kleinplaneten Phaethon zu tun. (Ja, das war nicht nur ein Auto aus Dresden!) Forscherinnen und Forscher gehen davon aus, dass dieser Asteroid teilweise zerbrochen ist und Trümmerteile auf seiner Bahn hinterlassen hat. Gelangen sie in unsere Erdatmosphäre, dann verglühen sie – und wir haben etwas zu staunen.

Phaeton hat einen Durchmesser von sechs Kilometern und umkreist unsere Sonne auf einer stark elliptischen Bahn, die an einen Kometen erinnert. Dabei kommt er ihr näher als beinahe alle anderen Asteroiden. Daran erinnert auch sein Name - Phaethon war bei den alten Griechen der Sohn des Sonnengottes Helios.