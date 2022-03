Mit der Sendung "Wir helfen - Gemeinsam für die Ukraine" ruft die ARD am 4. März ab 20:15 Uhr zu Spenden für die Menschen in der Ukraine auf. Ingo Zamperoni moderiert aus Köln und lässt Helfende und Betroffene zu Wort kommen. Im Vorfeld des deutschen ESC-Vorentscheid werden in der 45-minütigen Sendung Fragen geklärt wie "Wie kann ich helfen?" und "Wie und wo wird schon geholfen?". Die ARD Programmdirektorin Christine Strobl erklärte:

Wenn gegen die Ukraine Krieg geführt wird, können wir nicht gleichzeitig den Eurovision Song Contest und die Freundschaft in Europa feiern, ohne klar Stellung zu beziehen. An diesem Abend muss die Solidarität mit der Ukraine und die Hilfe für die Menschen dort an erster Stelle stehen. Dafür schließen sich Das Erste und die ARD Mediathek mit den Dritten Programmen der ARD und ONE zusammen.

In der Sendung entscheidet sich, wer Deutschland am 14. Mai beim ESC-Finale in Turin vertritt. Der Vorentscheid wie auch die Sondersendung um 20:15 Uhr wird im Ersten, in allen Dritten Programmen der ARD, in ONE, auf eurovision.de und in der ARD Mediathek übertragen. Noch bis kurz vor der Sendung könnt ihr mitentscheiden, wer nach Turin soll: