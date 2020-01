Gelten Tempolimits auch für Radfahrer?

Geschwindigkeitsbegrenzungen in der Stadt gelten auch für Radfahrer.

Wer also auf dem Rad oder E-Bike mit über 50 Sachen durch die Stadt heizt, der kann dafür eine Strafe bekommen. Allerdings fallen die anders aus, als die Strafen für Autofahrer. Fahrräder gelten nicht als Kraftfahrzeuge und hätten deswegen einen eigenen Bußgeldkatalog , erklärt Thomas Kinschewski, genauso wie alle E-Bikes, die nicht schneller als 25 km/h fahren können.

So lange diese Kriterien erfüllt werden, müssen die Fahrräder auch kein Kennzeichen haben. Das spielt Radlern dann auch beim Geblitzt werden in die Karten. Wird ein Radfahrer geblitzt, ist es äußerst unwahrscheinlich, dass er einen Brief bekommt, denn ohne Kennzeichen ist er kaum zu identifizieren.