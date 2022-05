Weltnichtrauchertag: So viel Geld könnt ihr sparen, wenn ihr mit dem Rauchen aufhört

Im Jahr 2020 gab es in Deutschland etwa 17 Millionen Raucher. Knapp 14 Millionen von ihnen greifen täglich zur Zigarette. Dass rauchen der Gesundheit schadet, ist nichts Neues. Allerdings macht sich der Griff zum Glimmstängel nicht nur im Körper bemerkbar, sondern auch im Geldbeutel. Am Weltnichtrauchertag lohnt sich also mal ein Blick auf die Zahlen und was man mit dem Geld stattdessen machen könnte.