Für Einbruchschutz gibt es Geld vom Staat

In Sachsen und Sachsen-Anhalt steigt die Zahl der Einbrüche. Letztes Jahr gab es laut der sächsischen Kriminalitätsstatistik täglich 13 Einbrüche in Sachsen. Nur in Thüringen ging die Zahl zurück.

In Sachsen und Sachsen-Anhalt wurde gerade mal ein gutes Fünftel der Einbrüche aufgeklärt, in Thüringen liegt die Quote bei gut 30 Prozent. Die Polizei betont deshalb auch immer wieder, wie wichtig gute Sicherheitsvorkehrungen sind. Wer eine sichere Tür oder eine Alarmanlage einbaut, der kann am Ende potentielle Einbrecher abschrecken. Und: dafür gibt es Zuschüsse vom Staat.

Geld für Türschlösser und Co.

Diese staatlichen Zuschüsse stoßen auf viel Interesse. Seit September sind die Zuschussbeträge deshalb neu gestaffelt. Für die ersten 1.000 Euro, die man in den Einbruchsschutz investiert, bekommt man jetzt 20 Prozent. Für alles, was darüber hinausgeht gibt es 10 Prozent zusätzlich. Bisher musste man mindestens 2.000 Euro in die Hand nehmen, um für die Förderung in Frage zu kommen.

Gefördert werden einbruchssichere Türen, Nachrüstsysteme für Fenster, Balkon- und Terassentüren, Alarmanlagen, sowie Gegensprechanlagen und Bewegungsmelder. Bereits im Frühjahr hat die Bundesregierung diese Förderung ausgeweitet. Demnach werden jetzt auch kleinere Sicherheitsmaßnahmen, wie neue Türschlösser, gefördert. Die KfW schießt maximal 1.500 Euro zu. Die Förderung kann man bundesweit beantragen.

Wie viel gibts?

2016 hat die KfW zum Beispiel in Sachsen 230.000 Euro für Einbruchschutz bezahlt. Insgesamt hätten dort letztes Jahr mehr als 900 Immobilienbesitzer und Mieter die Zuschüsse in Anspruch genommen.