Geld sparen: Einfache Tipps für's alltägliche Leben

Nicht nur Sprit, sondern auch Lebensmittel und Strom werden immer teurer. Laut einer neuen Studie schränken sich bereits 81 Prozent der deutschen in ihren Ausgaben ein. Doch an welchen Stellen des alltäglichen Lebens können wir wirklich ein paar unserer Ausgaben ganz einfach einsparen, ohne dass wir es wissen?

Jeder zweite Deutsche besitzt einen elektronischen Wasserkocher. Laut Öko-Institut gehören sie damit zur Standardausstattung in deutschen Haushalten. Wer sich einen Tee, Kaffee oder Sonstiges machen will, greift oft zum Wasserkocher, um das Wasser zu erhitzen. Doch auch beim Erhitzen von großen Mengen Wasser, beispielsweise für Nudeln wird häufig zum Wasserkochen gegriffen. Das Wasser wird also im Kocher erhitzt und anschließend in den Kochtopf gegossen, anstatt es auf dem Herd zu erwärmen, weil das Zeit sparen soll. Das ist allerdings nicht sehr energiesparend, denn es wird doppelt Wärme aufgewendet. Zunächst wird der Wasserkocher mit dem Wasser erhitzt. Anschließend der Topf auf dem Herd, der zum Kochen genutzt wird. Bis etwa 1,5 Liter Wasser ist der Wasserkocher die energiesparendere Variante Wasser zu erhitzen, alles, was darüber hinausgeht, sollte direkt im Topf und auf dem Herd erwärmt werden.