Werden die kleinen Cent-Münzen abgeschafft?

Wegen Corona zahlen viele von uns beim Einkaufen mittlerweile mit Karte. Dennoch gelten wir Deutschen im internationalen Vergleich als absolute Bargeld-Fans. Laut den aktuellsten Statistiken der Bundesbank, sie stammen aus dem Jahr 2017, werden ungefähr drei Viertel aller Bezahlvorgänge hierzulande bar abgewickelt. Mittlerweile dürfte diese Zahl natürlich etwas kleiner sein.

An der Kasse passiert nun normalerweise folgendes: Ein Artikel kostet, sagen wir 4,99 Euro. Wir reichen einen Fünf-Euro-Schein über die Theke und bekommen einen Cent zurück. Den stecken wir ein – aber wir geben ihn so gut wie nie aus. Stattdessen klimpert das Münzgeld in Portmonees und Hosentaschen herum, sammelt sich ein Einweckgläsern oder Schubladen.

Ein Zuschussgeschäft – und was für eines

Die Herstellung eines 1-Cent-Stücks kostet mehr als der eine Cent, der vorn draufsteht. Bildrechte: colourbox Und das ist ein Problem. Europaweit sind rund 37 Milliarden 1-Cent-Münzen und rund 28 Milliarden 2-Cent-Münzen im Umlauf. Nun ist es allerdings so, dass die Herstellung eines 1-Cent-Stücks mehr kostet als der eine Cent, der vorn draufsteht. Für die Produktion einer der kleinen Stahlmünzen mit Kupferauflage schlagen etwa 1,65 Cent zu Buche. Und da ist noch nicht mal der Aufwand mitgerechnet, der später anfällt, um das Mini-Münzgeld zu transportieren und zu zählen.



Das heißt: Das Ding ist ein Zuschussgeschäft, das gibt auch die EU-Kommission zu, das wir alle bezahlen. Und zwar ernsthaft: Seit der Euro-Einführung haben die Europäer wohl mehr als eine Milliarde Euro für die Herstellung von Kleinstmünzen draufgezahlt, heißt es. Und ganz ehrlich: Die Dinger braucht ja wirklich keiner, oder? Verkaufsautomaten nehmen sie zum Beispiel normalerweise gar nicht an.

In manchen Ländern wird jetzt schon gerundet

Die EU-Kommission hat angekündigt, ab Ende kommenden Jahres einen Gesetzesvorschlag vorzulegen. Bildrechte: dpa Deswegen wird in Europa schon seit Jahren darüber diskutiert, die 1- und 2-Cent-Münzen abzuschaffen. Die EU-Kommission hat nun angekündigt, ab Ende kommenden Jahres einen Gesetzesvorschlag dafür vorzulegen. Allerdings sollen vorher noch die Folgen einer möglichen Abschaffung abgeschätzt werden. Das hat die Kommission allerdings auch schon einmal im Jahr 2013 gemacht - und zumindest damals ist anschließend genau gar nichts passiert.



Es gibt ja immer mal wieder den Vorwurf, dass der Handel eine Abschaffung für verdeckte Preiserhöhungen nutzen könnte. In Finnland, Holland und Italien wird im Handel aber schon seit Jahren auf den nächstliegenden Fünf-Cent-Betrag gerundet. Mal auf und mal ab, je nachdem. Und die Welt ist da, wenn wir das richtig sehen, seit dem nicht zusammengebrochen.

So wird man die Kleinmünzen wieder los

In Deutschland sind CDU, SPD und Grüne für eine Abschaffung der Kleinmünzen. AfD, Linke und FDP haben sich dagegen ausgesprochen. Ob bei den aktuellen Debatten in Brüssel etwas herauskommt, wird sich zeigen. Wenn die EU-Kommission einen Vorschlag gemacht hat, muss der dann noch vom Rat der Mitgliedstaaten beschlossen werden. Das kann also noch dauern.