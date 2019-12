Stress in der Weihnachtszeit vermeiden

Volker Busch ist Leiter der wissenschaftlichen AG Psychosozialer Stress und Schmerz an der Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Regensburg. Er kennt sich mit dem vorweihnachtlichen Stress nicht nur aus privater Erfahrung aus und weiß, dass er in der Psychologie sogar einen Namen hat: Planungsfehlschluss.