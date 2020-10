Warnung vor Waldspaziergängen: Lebensgefahr!

In diesem Herbst ist es schon zu einigen Unfällen durch herabfallende Äste gekommen. Im Harz kam es sogar zu einem tödlichen Unfall durch einen abgebrochenen Buchen-Ast. Diese Gefahr sei in den letzten Jahren für Waldbesucher und -besitzer sogar gestiegen, erklärt Horst Sproßmann vom Thüringen Forst:

Wir haben regelmäßig Niederschläge gehabt. Insofern hat sich schon eine gewisse Erholung gezeigt. Wir haben ein intensives Waldboden-Monitoring. Dort stellten wir den Bodenwasser-Gehalt im Waldboden fest und wir konnten auf vielen Standorten inzwischen eine gewisse Wasser-Sättigung erkennen. Allerdings gibt es nach wie vor Regionen in Thüringen, vor allem im Thüringer Becken, die mit Bodenwasser unterversorgt sind.

Bildrechte: imago images / blickwinkel

Auch wenn die Zahl der betroffenen Bäume im Thüringer Forst nicht sehr groß ist, so werden die Bäume sehr genau beobachtet, ob sie Dürreschäden aufweisen, sagt Horst Sproßmann. In den restlichen Wäldern in Deutschland sehe es mit den Dürreschäden ähnlich aus, erklärt Ulrich Dohle vom Bund Deutscher Forstleute: