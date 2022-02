Geben wir unseren Hunden zu viele Leckerlis?

Ein Leben ohne Hund ist ein Hundeleben! Das sagen sich auch bei uns in der Region immer mehr Menschen. Exemplarisch für den Boom der treuen Vierbeiner gerade in der Pandemie ist die Entwicklung in Sachsen-Anhalt. Hier ist die Zahl der registrierten Hunde 2021 auf insgesamt 144.645 gestiegen. Bundesweit gibt es sogar 10,7 Millionen Hunde – statistisch gesehen ist in jedem fünften Haushalt einer zu Hause.

Dass wir unsere Hunde verwöhnen wollen, dürfte kaum überraschen. Doch eine neue Studie zeigt jetzt noch einmal ziemlich eindrücklich, dass das eine richtig blöde Idee ist – und sogar die Lebenszeit der Tiere nennenswert verkürzen kann. Ein großer Hundefutteranbieter hatte seine Kunden nach ihren Fütterungsgewohnheiten befragt. Dabei zeigte sich zum Beispiel, dass verblüffend viele Tiere sogar Luxus-Leckerbissen wie Kaviar, Hummer oder Filet-Steak bekommen. Und – vielleicht ein bisschen weniger glamourös – ein Viertel der Hunde darf täglich die Teller ihrer Besitzer sauber lecken. Doch dabei bleibt es nicht: Schon beim Kochen dürfen die Hunde bei einem Drittel der Befragten die einzelnen Zutaten verkosten.

Die Tiere nutzen unsere Schwächen aus

Ein Problem: Der treue Hundeblick ist offenbar ein ziemlich wirksamer Weg für die Vierbeiner, um an mehr Leckerlis zu gelangen. Immerhin 38 Prozent der Befragten gaben nämlich an, ihrem Hund oftmals nachzugeben - weil „er so süß aussieht“. Dazu kamen 22 Prozent, die ihre Tiere mit einem Leckerli eine Weile beschäftigen oder beruhigen wollen.

„Hunde sind unglaublich intelligente und äußerst soziale Lebewesen. Das macht sie zu wunderbaren Begleitern und sie lassen sich perfekt trainieren, allerdings sind sie auch schlau genug, unsere Schwächen auszunutzen und den Spieß umzudrehen, damit sie das bekommen, was sie möchten“, so Carolyn Menteith, Verhaltensforscherin bei „tails.com“.

Dem treuen Hundeblick könne man nur schwer widerstehen, so die Expertin. Viele Hundebesitzer verwöhnten ihren Hund mindestens genauso gerne mit einer kleinen Leckerei wie die Vierbeiner sich diese schmecken ließen - „aber das nimmt schnell überhand.“ Insgesamt zeigte die Studie nämlich, dass 42 Prozent der untersuchten Hunde übergewichtig oder sogar fettleibig waren. Das Problem war zwischen verschiedenen Rassen höchst unterschiedlich verteilt. Die Top-Drei mit dem größten Übergewichtsproblem: Beagle (75 Prozent), Malteser (75 Prozent) und Mops (72 Prozent).

Es geht im Schnitt um sechs bis neun Monate Lebenszeit

Nun ist es bei den Hunden wie den Menschen: Zu viel Gewicht ist ungesund – und kann sogar das Leben der Tiere verkürzen. Wie stark, das hängt auch wieder von der Rasse ab. Im Schnitt bringt das Idealgewicht den Angaben zufolge sechs bis neun Monate zusätzliche Lebenszeit. Bei kleinen Hunden wie dem Bichon Frisé oder dem Cavalier Spaniel sind aber sogar bis zu drei Jahre drin.

Im Klartext: Wer seien Hund liebt, gibt ihm nicht so viele Leckerlis. Wenn das Problem schon besteht, ist es trotzdem nicht zu spät: Verhaltensänderungen zahlen sich im Idealfall trotzdem in zusätzlicher Lebenszeit aus. Und statt Leckerli freuen sich unsere Hunde auch einfach über mehr Aufmerksamkeit. Also lieber fünf Minuten mehr davon fürs Lieblingsspiel oder ausgiebige Streicheleinheiten investieren als noch einen Snack aus der Tasche ziehen!

Bildrechte: imago images/Shotshop Vielleicht zum Schluss noch eine Bemerkung zum Hundeblick. Denn auch der ist mittlerweile längst wissenschaftlich erforscht. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus den USA und Großbritannien haben 2019 eine Studie zur Frage vorgelegt, wann sich die Hunde in der Evolutionsgeschichte dieses für sie doch ziemlich nutzbringende Werkzeug zugelegt haben.