Die Polizei warnt vor "Gaunerzinken"

Das Polizeirevier Börde (Sachsen-Anhalt) warnt vor sogenannten Gaunerzinken. In dem Ort Klein Bartensleben seien solche Kreidezeichen entdeckt worden. Die Gaunerzinken geben darüber Auskunft, ob sich ein Einbruch lohne, so die Polizei. Oft handelt es sich um kleine Kreidezeichen, die an Hauseingänge gekritzelt werden.