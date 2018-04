Themenwoche Garten Insekten - nützliche Helfer in der Natur

Einige Krabbeltiere vergreifen sich ungefragt an den mühsam gepflegten Pflanzen. Ganz vorne dabei sind Blattläuse. Wenn sie zuschlagen, sorgen sie dafür, dass die Blätter der befallenen Pflanzen verkrüppeln und vertrocknen. Auch Nacktschnecken treiben in vielen Gärten ihr Unwesen: Sie fressen die Pflanzen an und sind vor allem für junge Pflänzchen eine Bedrohung.



Wer die lästigen Insekten loswerden möchte, muss aber nicht zur Chemiekeule greifen und Gift verspritzen. Denn die meisten Schädlinge haben ganz natürliche Feinde im Insektenreich - die sogenannten Nützlinge. Dazu zählen beispielsweise Marienkäfer. Die hübschen Käfer fressen Blattläuse und halten so die Pflanzen gesund. Laut Naturschutzbund NABU verspeist ein einziger Siebenpunkt-Marienk äfer zwischen 100 und 150 Blattläuse pro Tag.