Sonnige, warme Tage: Damit könnt ihr im Garten und auf dem Balkon starten

Auch wenn die Nächte noch kalt sind, können jetzt schon ein einige Pflanzen im Garten oder in Balkonkästen ausgesät werden. Annegret Petasch, Floristmeisterin und Diplom-Gartenbau-Ingenieurin aus Obergurig in Sachsen sagte MDR JUMP:

Wer noch ein paar Ideen für den eigenen Garten braucht, kann die sich bald in Torgau holen. Am 23. April beginnt in der sächsischen Stadt an der Elbe die Landesgartenschau 2022. Auf dem 24 Hektar großen Veranstaltungsgelände im Stadtpark werden gerade noch Wege fertiggestellt, Stege angebunden und letzte Handgriffe etwa an Spielplätzen und einem neuen Aussichtsturm erledigt. Oberbürgermeisterin Romina Barth (CDU) sagte: