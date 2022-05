Sommer: Garten richtig bewässern

Es deutet sich auch in diesem Jahr schon wieder an, der Sommer könnte wieder mal ganz schön trocken ausfallen. Das findet der Garten und seine Pflanzen nicht besonders gut - deshalb ist gießen und bewässern angesagt. Doch wie bewässert man seinen Garten richtig und wieviel Wasser ist genug?

Die beste Zeit, um die Pflanzen im Garten zu gießen, ist morgens. Grund dafür ist die nächtliche Kühle. Pflanzen kühlen nachts etwas runter und könnten so das Wasser am Morgen gut aufnehmen und durch den heißen Tag kommen. Gießt man abends oder sogar mitten am Tag, wirkt das kühle Wasser auf die Pflanzen wie eine Art Schock, da die Pflanzen dann von der Sonne am Tag aufgeheizt sind.