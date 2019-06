Fußball-WM: Carolin Simon verrät geheimes Mannschaftsritual

Hauptinhalt

26.06.2019 | 14:54 Uhr

Das Achtelfinale ist abgeschlossen, im Spielplan ist der zweite Ruhetag des Turniers, aber bei den DFB-Frauen laufen die Vorbereitungen auf das nächste Spiel bei der Fußball-WM in Frankreich auf Hochtouren. Am Samstag trifft die Mannschaft von Trainerin Martina Voss-Tecklenburg im Viertelfinale auf Schweden. In einem exklusiven MDR JUMP-Interview hat Nationalspielerin Simon wichtige Mannschaftsdetails verraten.