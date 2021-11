Urteil: Wenn Fußballfans Spiele stören, zahlt der Verein Strafen

Doch vor den Sportgerichten im Fußball hatte der Verein keinen Erfolg und auch das Oberlandesgericht Frankfurt am Main bestätigte die DFB-Entscheidung. Heute entschied der BGH in Karlsruhe dann endgültig: Der Deutsche Fußball-Bund darf Vereine wegen des Verhaltens ihrer Anhänger und Zuschauer mit Geldstrafen belegen. Der Kölner Jurist und Buchautor Christian Solmecke sagte MDR JUMP:

Vor einigen Jahren gab es eine ähnlich vielbeachtete BGH-Entscheidung zu Fußballspielen wie jetzt. Damals entschied das Gericht, dass Störer in Fußballstadien später zur Kasse gebeten werden können. Der 1. FC Köln wollte von einem Mann 30.000 Euro Schadenersatz, der bei einem Zweitliga-Spiel Böller gezündet und sieben andere Zuschauer verletzt hatte. Der Fußballverein musste damals 50.000 Euro Strafe zahlen und weitere 30.000 Euro in Gewaltprävention investieren. Einen Teil davon sollte der Fan übernehmen. Aus Sicht unseres Experten gibt es keinen Widerspruch zwischen den beiden Urteilen:

Im Urteil des BGH von 2016 wurde nicht angezweifelt, ob der 1. FC Köln die ‚Strafe‘ zahlen muss, die der DFB ihm wegen der randalierenden Fans auferlegt hatte. Das stand bereits fest. Damals ging es in einem weiteren Verfahren um die Frage, ob der Fan selbst dem Verein seinen Anteil an dieser Strafe zu ersetzen hatte.

Bildrechte: colourbox

Das Urteil galt damals als Präzedenzfall. So konnten Fußballvereine etwas effektiver gegen Täter in den Fankurven vorgehen und damit friedliche Fußballfans besser schützen. Auch damals war in der Begründung des Urteils schon die Rede vom „Verhindern von Spielstörungen“. Aus Sicht von Jurist Solmecke werden also auch nach der aktuellen Entscheidung störende Fans weiter einen Teil der DFB-„Strafen“ zahlen müssen.