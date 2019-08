Tickets sichern für Heimspiel-Kracher: RB Leipzig - Bayern München

18:30 Uhr, Flutlicht, Topspiel – RB Leipzig empfängt am 14. September Bayern München. Es ist das Aufeinandertreffen von Jäger und Gejagtem. Auf der einen Seite der Branchenprimus aus Bayern, auf der anderen Seite der junge sächsische Emporkömmling, der es in dieser Saison wissen will. Leipzigs neuer Trainer Julian Nagelsmann: