31.10. - Zwischen Feiertag und Halloween-Spaß

In den USA wird der Abend vor Allerheiligen , an dem der vielen katholischen Heiligen und Seligen gedacht wird, schon lange als Kostümfest begangen. Dieser Trend ist Anfang der 90er auch nach Deutschland geschwappt. Vor allem Kinder und Jugendliche aber auch zahlreiche Erwachsene sind inzwischen große Fans und feiern den Abend mit Freunden und Familie.

Bildrechte: imago images / ZUMA Press

Die Fans spülen zunehmend mehr Geld in die Kassen von Kostümhändlern und Supermärkten: Der deutsche Einzelhandel erwartet dank Halloween zusätzliche Umsätze von bis zu 320 Millionen Euro für Deko-Artikel, Kostüme, Schminke und Schmuck. Jeder zwölfte Deutsche deckt sich laut einer Umfrage vom Handelsverband Deutschland vor dem Gruselfest ein. Genügend Kürbisse fürs Aushöhlen und Beleuchten sind auch vorhanden: In diesem Jahr wurden fast 80.000 Tonnen Speisekürbisse in Deutschland geerntet. Nicht ganz so viel wie im letzten Jahr. Da waren es fast 92.000 Tonnen.